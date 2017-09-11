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Eczacıbaşı altyapı takımları 2017-2018 sezonunu açtı

- Ayazağa'daki spor salonunda gerçekleştirilen törene, yaklaşık 300 altyapı sporcusu katıldı

Eczacıbaşı altyapı takımları 2017-2018 sezonunu açtı


İSTANBUL (AA) - "Geleceğe Smaç" projesi ile altyapı çalışmalarını tüm Türkiye'ye yayma ve geleceğin yıldızlarını bulma amacıyla yola çıkan Eczacıbaşı Spor Kulübü, altyapı takımlarının 2017-2018 sezonunu törenle açtı.

Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Ayazağa'daki spor salonunda gerçekleştirilen törene, İstanbul'un çeşitli yerlerinden ve İzmir, Antalya, Bodrum ile Tekirdağ'da çalışan gelişim takımlarından yaklaşık 300 altyapı sporcusu katıldı.

A Takım antrenmanı devam ederken salonda buluşmaya başlayan sporcular, törenden önce A takımdaki voleybolcular ve kupaları ile fotoğraf çektirip, imza aldı.

Sezon açılışı konuşmasını yapan Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, şunları kaydetti:

"Sporcularımızla her zaman gurur duyduk. Ablalarınız Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde etti, olimpiyatlara katıldı. Bazıları ise meslek olarak sporculuğu seçmedi. Gönüllerinde başka aslanlar yatıyordu. Sizlerin de aranızdan hem şampiyon sporcular hem de farklı meslekleri seçenler çıkacak. Mesleğiniz ne olursa olsun, Eczacıbaşı sporculuğundan yetiştiğinizi unutmayın. Sizden söz istiyorum, bundan sonra ne yaparsanız yapın, kendine güvenen, kendini taşıyan, Türkiye'nin aydınlık dünya elçileri olacaksınız."

Eczacıbaşı Spor Kulübü ve ES Voleybol Spor Kulübünün işbirliği ile hayata geçirilen "Geleceğe Smaç" projesi toplam 2 bin sporcuya ulaşmayı hedefliyor.

Bu sezon Eczacıbaşı A Takımı Antrenörü olarak göreve başlayan Marco Aurelio Motta'nın da yakından izlediği ve destek verdiği proje ile yakın gelecekte Türk voleyboluna önemli isimlerin kazandırılması amaçlanıyor.

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