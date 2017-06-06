Eda Tuğsuz 'ayın atleti' anketinde

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, geçen ay Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye rekorunu 67.21'e yükselten, 23 yaş altı Avrupa rekoru kıran ve dünyada yılın en iyi derecesine imza atan Eda Tuğsuz, EA tarafından mayıs ayının en iyi atletine aday olarak gösterildi.

Eda, birincilik için kadınlarda, Avrupa Kupası şampiyonu İtalyan yürüyüşçü Antonella Palmisano, Belçikalı yıldız heptatlet Nafissatou Thiam, rekortmen çekiççi Anita Wlodarczyk ve Alman engelci Pamela Dutkiewicz ile yarışıyor.

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Muhabir: İlknur Yurdakul