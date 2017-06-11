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Edirne'de cimnastik yarışması

- Türkiye Ritmik Cimnastik Kulüpler Arası Yıldızlar ve Gençler Bireysel-Grup Yarışması tamamlandı

Edirne'de cimnastik yarışması


EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen Türkiye Ritmik Cimnastik Kulüpler Arası Yıldızlar ve Gençler Bireysel-Grup Yarışması, sona erdi.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 gün süren organizasyonda, 25 kulüpten 73 sporcu mücadele verdi.

Yarışmalar sonunda, gençler kategorisinde Victoria Sidorova birinci, Zeynep Kırlı ikinci, Nilgün Sarıoğlu üçüncü oldu. Yıldızlar kategorisinde ise Duru Duygu Usta birinci, Eliz Güleş ikinci, Azra Yalaza da üçüncü sırayı aldı.

Takım sıralamasında Muratpaşa Belediyespor birinci olurken, ikinciliği Ege Cimnastik Gençlik Spor Kulübü, üçüncülüğü de Turkuaz Cimnastik Gençlik Spor Kulübü elde etti.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları, düzenlenen törenle verildi.

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