Edremit'te Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu düzenlenecek

BALIKESİR (AA) - Edremit Körfezi, 10 Eylül Pazar günü ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Açık Su Yüzme Maratonu'na ev sahipliği yapacak.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, düzenlediği basın toplantısında, Edremit Belediyesi ile İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü tarafından Türkiye Yüzme Federasyonunun gözetiminde düzenlenecek olan maratona 300 sporcu katılacağını söyledi.

Edremit'te turizmin ve sportif faaliyetlerin artması için çalıştıklarını belirten Saka, geçen yıl ilk kez Kazdağları'nda dağ maratonu düzenlediklerini, bu yılda ilk kez yüzme maratonu gerçekleştireceklerini kaydetti.

Saka, yarışmaları izlemek üzere tüm vatandaşları Akçay sahiline davet etti.