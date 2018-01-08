Efsane güreşçi Yaşar Doğu anıldı

ANKARA (AA) - Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu efsane güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 57. yılında kabri başında anıldı.



Cebeci Şehitliği'nde düzenlenen törene Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitim Dairesi Başkanı Selçuk Çebi, Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, olimpiyat şampiyonu eski güreşçiler Ahmet Ayık ve Tevfik Kış, efsane güreşçinin oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu ile sevenleri katıldı.



TGF Başkanı Aydın, törende yaptığı konuşmada, Yaşar Doğu'nun şampiyonluklarının yanı sıra antrenör olarak da güreşe büyük hizmetler verdiğine dikkati çekerek, "Anadolu'da 'yemedim yedirdim, giymedim giydirdim' diye bir tabir var. Gerçekten öğrencilerini yememiş yedirmiş, giymemiş giydirmiş. Bunun için efsane, duayen olmuş." ifadelerini kullandı.

Babasını anlatan efsane güreşçinin oğlu Prof. Dr. Doğu, onun vatan sevgisinin altını çizdi.

Doğu, karşılık beklemeden yaptığı hizmetlerden dolayı Türk milletinin babasına büyük bir sevgi beslediğini belirterek, "Paradan çok daha önemli şeyler var. Kaybolmakta olan değerlerimizi tekrar kazanmak için o günleri genç nesle aktarmalıyız." dedi.

Efsane güreşçinin Ankara'da yaşadığı evin kentsel dönüşüm adı altında yıkıldığına değinen Doğu, şunları söyledi:

"Yaşar Doğu'nun evi, benim doğduğum ev yıkıldı. Belediye, kentsel dönüşüm adı altında o bölgeyi istimlak etti. Belediyenin biçtiği değere evi sorgusuz sualsiz terk ettik. Birilerinin devreye girmesi lazım. Kentsel dönüşüm planı içinde o evin bulunduğu yer güreş kulübü, güreş müzesi olarak değerlendirilmeli. Bütün şampiyonlar o evden geçti. Ankara'ya geldikleri zaman uğranılan yerdi orası, güreş tekkesi gibiydi. Yaşar Doğu Güreş Kulübü var. Bu kulüp oraya yerleştirilsin. Büyük bir hizmet olur."

Yaşar Doğu'nun yetiştirdiği güreşçilerden Ahmet Ayık ise "Yaşar hocanın Türk güreşine yapmış olduğu katkılar saymakla bitmez. Mükemmel bir insandı. Türk güreşi bugün buralardaysa bunda Yaşar Doğu'nun çok büyük payı vardır. Kendisini rahmetle, saygıyla anıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Yaşar Doğu'nun mezarına, dünyaya geldiği Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünden getirilen toprak atıldı ve su döküldü.





- Yaşar Doğu





Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Yaşar Doğu, 1913 yılında Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünde doğdu.

1946 ve 1947 yıllarında Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandı.



Doğu, 1951 yılında dünya şampiyonluğunu elde ederken, milli mayoyla yaptığı 47 güreşin yalnızca birinde yenildi. Efsane güreşçi minderden galip ayrıldığı 46 müsabakanın 33'ünü tuşla kazandı.

Türk güreşinin efsane isimleri arasındaki yerini alan Doğu, 1961 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.