"Egea Gençler Kupası"nın ikinci ayağı Bursa'da

BURSA (AA) - Fiat Motor Sporları Takımı'nın yetenekli gençleri motor sporları dünyasına kazandırmak için organize ettiği Egea Gençler Kupası'nın ikinci ayağı, bu yıl 43'üncü kez düzenlenecek Yeşil Bursa Rallisi kapsamında 4-5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

İlk kez İzmir'deki Ege Rallisi'nde start alan ve motor sporları tutkunları tarafından ilgiyle karşılanan Egea Gençler Kupası'nda, sezon boyunca toplam 6 hafta sonu yarışına katılacak olan pilotlar arasından en çok puanı toplayan sporcu, yıl sonu klasman sonucuna göre Fiat Egea Gençler Kupası'nın şampiyonu ilan edilecek.

Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, TOFAŞ Fabrikası Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, birikim ve tecrübe paralelinde, yetenekli gençlerin profesyonel bir yapı altında geleceğe hazırlanmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Kafkas, ülkede motor sporlarına ilginin artmasını ve gençlere imkan sağlamayı hedeflediklerini vurgulayarak, 2 yıl önce Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesine başladıklarını anımsattı.

Türkiye'de genç pilotlara doğru bir eğitim vermeyi amaçladıklarını ifade eden Kafkas, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, otomobil sporlarına meraklı 18-28 yaş aralığındaki gençleri Egea Gençler Kupası'na dahil ettik. Bu yıl, 3'ü TOSFED adına olmak üzere, toplam 6 genç pilotumuz TOFAŞ Ar-Ge'de takım pilotlarımızın desteğiyle geliştirilen otomobillerle zorlu parkurlarda profesyonelce yarışabilecek. Gençlerimize pratikte ve teoride destek olmaya devam edeceğiz. Ayrıca geçen yıldan bu yana 'Egea Seni Çağırıyor' temasıyla Türkiye genelindeki Fiat bayilerine gelen 2 bin 700 kişiyi yarış otomobilleriyle buluşturduk."

Fiat Motor Sporları Takımı, 4-5 Ağustos'taki rallide Yiğit Timur-Fatih Kara, Yiğit Timur-Kaan Özşenler ile Fatih Kara-Bilge Ayan ile yarışacak.





