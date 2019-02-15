Egeli Aileler Daha Çok Spor Yapıyor Hayata geçirdiği projelerle içinde bulunduğu topluma katkı sağlayan Procter & Gamble (P&G), Türkiye’deki ailelerin spor alışkanlıklarını, bariyerlerini ve motivasyonlarını daha iyi anlayabilmek için 2014 yılında yaptırdığı Spor Kültürü Araştırması’nı yeniledi.

Araştırma sonuçlarına göre, Ege Bölgesi’nde yaşan aileler; diğer bölgelerdeki ailelere oranla daha fazla spor / fiziksel aktivite yapıyor.



Markalarıyla Türkiye’de her 10 evden 9’unda bulunan Procter & Gamble (P&G), iş süreçleri yanı sıra hayata geçirdiği projelerle de insanların yaşamlarını iyileştirmeye devam ediyor. İyi bir kurumsal vatandaş olabilmek için bulunduğu topluma farklı kanallarla katkı sunan P&G, Türkiye’deki ailelerin spor alışkanlıklarını, bariyerlerini ve motivasyonlarını daha iyi anlayabilmek için belirli aralıklarla araştırmalar gerçekleştiriyor. İlki, 2014 yılında Olimpik Anneler Projesi kapsamında gerçekleştirilen “P&G Spor Kültürü Araştırması” yeni sonuçları belli oldu.



Araştırmaya göre, Egeli ailelerin; diğer bölgelerde yaşayan ailelere oranla daha sık spor/fiziksel aktivite yaptığı görülüyor. Egeli annelerin yüzde 35’i günlük yaşamında spor/fiziksel aktivite yaptığını söylerken; Egeli babalarda da oran benzer seviyelerde. Araştırmaya katılan anne ve babaların büyük çoğunluğu sporu sağlıklı yaşamak için yaptığını söylerken, en sık yapılan spor aktivitesinin ise yürüyüş olduğu belirtiliyor.



Ege Bölgesi çocuklarda da lider



Araştırmanın çocuklarla ilgili bulgularında da Ege Bölgesi dikkat çekiyor. Bölge çocuklarının %59’u fiziksel aktivite yaptığını belirtiyor ve spor yapan çocuklar haftada ortalama 6 kez spor yapma sıklığıyla Türkiye genelinde birinciliği alıyor. Türkiye genelinde her 10 kız çocuğundan 3’ü düzenli spor yaparken en sık yapılan aktivitenin başında ise –tıpkı ebeveynlerinde olduğu gibi- yürüyüş geliyor. Ege Bölgesi’nde yaşayan kız çocuklarıysa su sporlarını tercih ediyor. Erkek çocukları ise kızlara oranla daha çok spor yapıyor ve en çok yapılan spor aktivitesinin ise futbol olduğu görülüyor.



Araştırma sonuçlar Olimpik Anneler projesinin önemini vurguluyor



Araştırma sonuçları, P&G’nin 2014 yılında hayata geçirdiği Olimpik Anneler projesinin de önemini bir kez daha gösterdi.Markalarıyla futbol, basketbol ve voleybol gibi branşlara destek olurken, toplum tarafından çok bilinmeyen olimpik sporlara da kurumsal olarak Olimpik Anneler projesi ile katkı sunan P&G, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek 30 sporcuyu ve annelerini destekliyor. Çocukların hayatlarındaki en önemli figürün anneler olduğunun bilinciyle hareket eden P&G, çocukların spora yönlendirilmesi için önce anneleri desteklemenin önemini belirtiyor. P&G, annelerin desteğiyle çocuk ve gençlerin daha fazla olimpik sporlara yöneleceğini vurguluyor.