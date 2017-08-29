Elazığspor, Ahmet Aras'ı transfer etti

ELAZIĞ (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, Evkur Yeni Malatyaspor'dan forvet Ahmet Aras'ı kadrosuna kattı.

Elazığspor Kulübü Başkanı Sedat Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahmet Aras ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Ahmet'in, Evkur Yeni Malatyaspor'a, Süper Lig'e yükselmesinde önemli katkı yaptığını ifade eden Karataş, şunları söyledi:

''Takıma bir forvet takviyesi gerekiyordu, bu eksikliği Ahmet Aras'la giderdik. Yeni forvetimizin takımımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Ahmet'in takıma katılmasıyla birlikte önümüzdeki maçlarda Allah'ın izniyle daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum.''

Ligin 4. haftasında deplasmanda oynayacakları Denizlispor maçına hazırlandıklarını belirten Karataş, ''İlk hafta Altınordu karşısında çok iyi oynamamıza rağmen skoru bulamamıştık ama sonrasında Eskişehirspor ve MKE Ankaragücü galibiyetleri takıma büyük bir moral ve motivasyon kazandırdı. Bu moral ve motivasyonla Denizlispor maçına en iyi şekilde hazırlanıp evimize puan ya da puanlarla döneceğiz.'' şeklinde konuştu.



