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Elazığspor sahasında kazanmak istiyor

- Elazığspor Teknik Direktörü Kalpar: "Kendi sahamızda oynayacağımız Boluspor maçını kazanma arzusu ve inancı içerisindeyiz"

Elazığspor sahasında kazanmak istiyor

ELAZIĞ (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, sahalarında oynayacakları Boluspor karşılaşmasından kazanan taraf olarak ayrılmak istediklerini söyledi.

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kalpar, geçen hafta oynadıkları Grandmedical Manisaspor maçında futbolcularının gerçekten iyi oynayamadığını, bunun sonucunda kaybettiklerini belirtti.

Hüseyin Kalpar, şöyle konuştu:

"Kendi sahamızda oynayacağımız Boluspor maçını kazanma arzusu ve inancı içerisindeyiz. Kazandığımız taktirde daha iyi bir yerde olacağımızı düşünüyoruz. İnşallah iç sahamızdaki bu maçı kazanırız. Ondan sonra iki deplasmanınız var, onları düşüneceğiz."

Kalpar, cezalı oyuncularının olmadığını ancak Tatos ve Adem Alkaşi'nin sakatlığı bulunduğunu vurgulayarak, "Tatos önemli bir oyuncumuz ama elimizde bulunan tüm oyuncularımız da bizim için değerlidir. Tabii ki elimizde bulunan oyunculardan en iyi şekilde verim almak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü Boluspor'u konuk edecek olan Elazığspor, bu maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.


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