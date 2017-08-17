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Elazığspor telafi peşinde

- Kulüp basın sözcüsü Gülaç: ''Geçen haftaki mağlubiyeti Eskişehirspor maçında telafi etmek istiyoruz"

Elazığspor telafi peşinde

ELAZIĞ (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da kulüp basın sözcüsü Cengiz Gülaç, geçen haftaki mağlubiyeti Eskişehirspor maçıyla telafi etmek istediklerini söyledi.

Kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Gülaç, ligin ilk haftasında iyi bir oyun ortaya koymalarına rağmen Altınordu'ya yenildiklerini vurgulayarak, içlerine sinmeyen sonuçtan dolayı camiaya özür borçlu olduklarını dile getirdi.

Gülaç, ligin ikinci haftasında oynayacakları Eskişehirspor maçını kazanmak istediklerini belirterek şunları söyledi:

''Lige iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk, olmadı. Ancak güzel tarafı her halde en çok gol pozisyonuna giren takım bizdik. Geçen sezonda benzer sıkıntılar yaşanmıştı. Güzel ve baskılı bir oyun vardı, ilk 15 dakikası dengede giden bir maçtı. Açık ara Elazığspor iyi top oynadı, iyi mücadele etti. Ama bazen olmadı mı olmuyor. Geçen haftaki mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz. Umarım bu haftayla birlikte bir çıkış yakalarız."


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Cengiz GülaçElazığsporFutbolTFF 1. Lig
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