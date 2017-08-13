Elazığspor yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor





ELAZIĞ (AA) - Elazığspor, TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Altınordu'yu yenerek, lige galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Bordo-beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç oyuncu dışında kadroyu yenilediklerini söyledi.

Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve lige hazır olduklarını ifade eden Altıparmak, şunları kaydetti:

"Amacımız Altınordu maçını kazanıp lige moralli başlamak. Lig, çok uzun bir maraton. Sahada bizim vereceğimiz mücadelenin önemi kadar maç esnasında taraftarın desteğini görmek ve hissetmek de çok önemli. Yarınki Altınordu maçı için hazırız, sadece müsabaka saatini bekliyoruz. Altınordu karşısında 3 puanı alıp lige iyi bir başlangıç yapmak için sabırsızlanıyoruz."





- "Daha tecrübeli oyunculara sahibiz"





Takıma önemli takviyeler yaptıklarını vurgulayan Altıparmak, ligin sonunda şampiyon olacaklarına inandıklarını aktardı.

Mehmet Altıparmak, iyi bir sezon geçirmek istediklerini anlatarak, şunları ifade etti:

"Rakibimiz ligin en hazır takımı diyebilirim. Çünkü kadrosundaki oyuncular yıllardır beraber oynuyor. Çok genç oyunculara sahipler ama ne yaptığını bilen ve beraber oynayan futbolcular. Bizim avantajımız, daha tecrübeli oyunculara sahibiz. Bu ligde daha fazla iş yapan oyuncumuz var. Yabancı oyuncularımızın vereceği performans belki de yarınki maçın belirleyici noktası olacak."