Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ekonomi Hikmet Eraslan Kuryem
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Elazığspor yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor

- Teknik direktör Altıparmak: "Altınordu karşısında 3 puanı alıp lige iyi bir başlangıç yapmak için sabırsızlanıyoruz"

Elazığspor yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor


ELAZIĞ (AA) - Elazığspor, TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında yarın sahasında Altınordu'yu yenerek, lige galibiyetle başlamayı hedefliyor.

Bordo-beyazlı ekibin teknik direktörü Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç oyuncu dışında kadroyu yenilediklerini söyledi.

Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve lige hazır olduklarını ifade eden Altıparmak, şunları kaydetti:

"Amacımız Altınordu maçını kazanıp lige moralli başlamak. Lig, çok uzun bir maraton. Sahada bizim vereceğimiz mücadelenin önemi kadar maç esnasında taraftarın desteğini görmek ve hissetmek de çok önemli. Yarınki Altınordu maçı için hazırız, sadece müsabaka saatini bekliyoruz. Altınordu karşısında 3 puanı alıp lige iyi bir başlangıç yapmak için sabırsızlanıyoruz."


- "Daha tecrübeli oyunculara sahibiz"


Takıma önemli takviyeler yaptıklarını vurgulayan Altıparmak, ligin sonunda şampiyon olacaklarına inandıklarını aktardı.

Mehmet Altıparmak, iyi bir sezon geçirmek istediklerini anlatarak, şunları ifade etti:

"Rakibimiz ligin en hazır takımı diyebilirim. Çünkü kadrosundaki oyuncular yıllardır beraber oynuyor. Çok genç oyunculara sahipler ama ne yaptığını bilen ve beraber oynayan futbolcular. Bizim avantajımız, daha tecrübeli oyunculara sahibiz. Bu ligde daha fazla iş yapan oyuncumuz var. Yabancı oyuncularımızın vereceği performans belki de yarınki maçın belirleyici noktası olacak."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ElazığsporFutbolMehmet AltıparmakTFF 1. Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5