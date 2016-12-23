



ANKARA (AA) - Genç Erkek Voleybol Milli Takımı Başantrenörü Kazım Hidayetoğlu, 21 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'na katılabilmeleri için Avrupa Kıta Elemeleri'nde 1. ve 2. turu başarıyla tamamlamaları gerektiğini kaydetti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5-8 Ocak 2017 tarihlerinde Hırvatistan'ın Kastel Stari kentinde yapılacak 21 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 1. tur müsabakalarına hazırlanan Genç Milli Takım, TVF Başkent Salonu’nda JeoPark Kula Belediyesi ile bir hazırlık maçı yaptı.

Kazım Hidayetoğlu, 3 set üzerinden oynanan ve 2-1 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı değerlendirmede, elemeleri geçmenin uzun ve zor bir süreç olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Genç Erkek Milli Takımı, Efeler Ligi ve 1. Lig'de mücadele eden çok değerli sporculardan oluşuyor. İleride Türkiye'yi üst seviyelerde temsil edeceklerine inanıyorum. 21 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası'na katılabilmemiz için Avrupa Kıta Elemeleri'nde 1. ve 2. turu başarıyla tamamlamamız gerekiyor. Elemeleri geçmek uzun ve zor bir süreç. Ekip olarak bu süreçte çok çalışacağız ve başarmak için elimizden geleni yapacağız."

Milli takım oyuncularından Oğulcan Yatgın ise, "Kamp oldukça yoğun geçiyor. Yeni bir başantrenörümüz ve yeni bir sistemimiz var. Oldukça sıkı çalışıyoruz. Turnuvanın tarihi çok yakın ve dolayısıyla hazırlık süremiz kısıtlı ancak biz var olan süremizi çok kaliteli ve sıkı çalışarak geçiriyoruz. Bu süreçte hem yavaş yavaş takım uyumunu sağlıyoruz hem de yeni sistemimizi oturtuyoruz. İnanıyorum ki elemelerde ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz ve finallerdeki yerimizi alacağız." ifadelerini kullandı.

