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Eljif Elmas'a milli davet

- Fenerbahçe'nin anlaştığı ancak resmi sözleşme imzalamak için FIFA'nın kararını beklediği futbolcu Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı aday kadrosuna davet edildi

Eljif Elmas'a milli davet


ÜSKÜP (AA) - Fenerbahçe'nin anlaştığı ancak resmi sözleşme imzalamak için FIFA'nın kararını beklediği futbolcu Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı aday kadrosuna alındı.

Makedonya'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynayacağı İsrail ve Arnavutluk maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Kadroya, Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ancak 18 yaşından küçük olmasından dolayı resmi sözleşme imzalamak için FIFA'nın kararını beklediği orta saha oyuncusu Eljif Elmas da davet edildi.

Makedonya Milli Takımı Teknik Direktörü Igor Angelovski, düzenlediği basın toplantısında, futbolcuların kulüplerindeki iyi formlarını milli takıma da aktarmalarını ve oyun seviyelerini yükseltmelerini beklediğini dile getirdi.

Makedonya, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 2 Eylül'de deplasmanda İsrail, 5 Eylül'de ise evinde Arnavutluk ile karşılaşacak.

Grupta 6 maç sonunda 3 puan toplayan Makedonya, puansız Liechtenstein'i önünde 5. sırada bulunuyor.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleciler: Stole Dimitrievski (Gimnastic), David Mitov Nilsson (Norrköping), Dejan İliev (Arsenal)

Defans: Stefan Ristovski (Sporting Lizbon), Kire Ristevski (Vasas), Kristijan Toshevski (Pelister), Darko Velkovski (Vardar), Gjoko Zajkov (Charleroi), Visar Musliu (Vardar)

Orta saha: Stefan Spirovski (Vardar), Ferhan Hasani (Shkendija), Ezgjan Alioski (Leeds United), Enis Bardhi (Levante), Boban Nikolov (Vardar), David Babunski (Yokohama), Ljupco Doriev (Akademija Pandev), Nikola Gjorgjev (Twente), Eljif Elmas (Fenerbahçe)

Forvet: Goran Pandev (Genoa), İlija Nestorovski (Palermo), İvan Trickovski (AEK Larnaca), Aleksandar Trajkovski (Palermo), Marjan Radeski (Shkendija)

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