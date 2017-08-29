Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Fener ekonomi hora feneri
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı
Enerjide rekor kırdırdı
Enerjide rekor kırdırdı
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı

Emre Mor, Celta Vigo'da

Celta Vigo, milli futbolcu Emre Mor'u transfer ettiğini resmen açıkladı.

Emre Mor, Celta Vigo'da

MADRİD (AA) - İspanya'nın Celta Vigo Kulübü, milli futbolcu Emre Mor'u transfer ettiğini resmi olarak duyurdu.

Celta Vigo Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Almanya'nın Borussia Dortmund ekibinden transfer edilen Emre ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Emre'nin Avrupa futbolunun gelecek vadeden futbolcularından biri olduğu aktarılarak, "Solak futbolcu, hücumda özellikle sağ kanatta çok etkili. Bire bir pozisyonlarda çok başarılı ve hızlı." ifadelerine yer verildi.

Genç futbolcunun, A Milli Takım'ın kampına katılmak için hemen Türkiye'ye döneceği, Celta Vigo'da basına tanıtımının gelecek hafta yapılmasının öngörüldüğü bildirildi.

Vigo kentine dün akşam gelen ve bugün kulüp binasında yapılan görüşme sonrasında yeni sözleşmesine imza atan Emre, çıkışta İspanyol bir gazeteciye yaptığı kısa açıklamada ise "Mutluyum. İyi bir takıma geldim." ifadesini kullandı.

Muhabir: Şenhan Bolelli

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Celta VigoEmre MorFutbolSporTransfer
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5