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Emre Mor sakatlığını geride bıraktı

- Celta Vigo Kulübü, sağ ayak bileğinden sakatlığı bulunan Emre Mor'un iyileştiğini duyurdu

Emre Mor sakatlığını geride bıraktı

MADRİD (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Celta Vigo, milli futbolcu Emre Mor'un iyileştiğini açıkladı.

Celta Vigo Kulübü, iki gündür takımla antrenmanlara çıkan Emre Mor'un sakatlığının geçtiğini duyurdu. La Liga'da, 16 Ekim'de deplasmanda oynanan Las Palmas maçında sağ ayak bileğinden geçirdiği sakatlık, 28 Ekim'de nükseden Emre Mor, yaklaşık 40 gün sonra sahalara dönebilecek.

La Liga'nın 13. haftasında yarın akşam TSİ 23.00'te sahasında Leganes ile karşılaşacak Celta Vigo'da Emre Mor'un, maç kadrosuna alınması ve ikinci yarı oyuna girmesi bekleniyor.

Bu arada Emre'nin iyileşmesiyle iyi bir haber alan Celta Vigo'yı defans oyuncusu Sergi Gomez'in sol ayağından sakatlanması üzdü. Ayrıca yaklaşık 5 haftadır sahalardan uzak kalan Arjantinli futbolcu Facundo Roncallia'nın iyileşme sürecinde olduğu ve yakın gelecekte sakatlığının sona ermesinin beklendiği kaydedildi.

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Celta VigoEmre MorFutbolLa Liga
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