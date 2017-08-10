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"En az iki transfer bekliyorum"

- Alanyaspor Teknik Direktörü Susic: - "En az 2 oyuncu daha takımımıza katarsak hem bizim içimiz rahatlayacak hem de takımımızı kalite açısından daha yukarıya taşıyacağız."

ANTALYA (AA) - Alanyaspor Kulübü Teknik Direktörü Safet Susic, "Önümüzdeki günlerde en az 2 oyuncu daha takımımıza katarsak hem bizim içimiz rahatlayacak hem de takımımızı kalite açısından daha yukarıya taşıyacağız." dedi.

Susic Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde idman öncesi yaptığı basın toplantısında ligde her takımın iyi takviyeler yaptığını söyledi. Kendilerini zorlu bir sezonun beklediğinin bilincinde olduklarını ifade eden Susic, ligdeki diğer takımların transferleriyle ilgilenmediklerini belirtti.

Yeni sezon hazırlıkları sırasında iki kampa katılan futbolcuların hazır olduğunu dile getiren Susic, "Beni sadece kendi takımım ilgilendiriyor. Umarım önümüzdeki günlerde en az 2 oyuncu daha takımımıza katarsak hem bizim içimiz rahatlayacak hem de takımımızı kalite açısından daha yukarıya taşıyacağız. En az iki transfer bekliyorum." diye konuştu.


- "Kasımpaşa maçı zor olacak"


Hafta sonu ligin ilk maçında karşılaşacakları Kasımpaşa maçının zorlu geçeceğini ifade eden Susic, "İlk maçlar her zaman zor olmuştur. Hava da çok sıcak olacak. Kasımpaşa da çok önemli bir takım ve zorlu bir rakip. Ancak geçen sene sezon başında yaşanan sıkıntıların tekrarlanmaması için mutlaka kazanıp, iyi bir başlangıç yapmamız lazım." dedi.

Susic, geçen sene taraftarların yaşadığı stresi bu yıl yaşamaması gerektiğine de vurgu yaparak, bu yıl ligi en azından orta sıralarda bitirecek kalitede bir takım olduklarını belirtti.

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