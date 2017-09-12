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"En azından yarı final bekliyorduk"

- Eski profesyonel basketbolcu Mirsad Türkcan: - "Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda herkes milli takımdan gayet memnun. Genç oyuncular Türkiye'yi ileride çok güzel yerlere taşıyacaklar"


UŞAK (AA) - NBA'de forma giyen ilk Türk basketbolcu Mirsad Türkcan, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın en azından yarı final oynamasını beklediklerini ancak genç oyuncuların performansının geleceğe dair umut verdiğini belirtti.

Eski milli basketbolcu Mirsad Türkcan, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türkcan, Türk basketbolunun iyi durumda olduğunu, federasyonda yapılan yeniliklerle daha ileriye gidileceğine inandığını dile getirdi.

A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda çok iyi mücadele ettiğini söyleyen Türkcan, "A Milli Takım yeni oluşturulmuş bir takım, bence fevkalade mücadele ettiler. Ama tecrübesizlik ve kadronun geniş olmaması maçlara yansıdı. Son maçta üstün olan taraf İspanya'ydı. Türkiye'de olan bir organizasyonda en azından yarı final bekliyorduk, buna üzüldük. Ama herkes milli takımdan gayet memnun. Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Kenan Sipahi gibi genç oyuncular Türkiye'yi ileride çok güzel yerlere taşıyacaklar." dedi.


- Yabancı sayısı


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki yabancı kuralı üzerinde düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Türkcan, "Ligde yabancı oyuncu sayısını indirmeleri gerekiyor. Çünkü Türk oyuncular daha az sahada kalıyorlar. Bu durum milli takıma da yansıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki basketbol liginin İspanya ile Avrupa'daki en güçlü lig olduğunu savunan Türkcan, Türk takımlarının Avrupa'da bir çok başarıya imza attığını hatırlattı.

Basketbolda alt yapı çalışmalarının Türk basketbolu için önemli olduğunu dile getiren Mirsad Türkcan, şunları kaydetti:

"Federasyon basketbolda altyapı çalışmaları yürütüyor. Gelişim ligi kuruldu. Türk basketbolunun daha ileriye gideceğine inanıyorum. Geçtiğimiz sene Avrupa'da inanılmaz maçlar seyrettik. Fenerbahçe, Avrupa şampiyonu oldu, Banvit finallere kadar geldi. Galatasaray önceki sene Avrupa Kupası'nı aldı. Demek ki Türk takımları çok iyi derece alabiliyor. Tek derdimiz bence milli takım. Milli takımımızın bu yönetimle birlikte önümüzdeki yıllarda Avrupa'da ve dünyada ilk dörtte yer alacağına inanıyorum."


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