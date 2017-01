"En ciddi rakiplerimiz Göztepe ve Sivasspor"

ANTALYA (AA) - HİLMİ SEVER - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kaptanı Erkan Zengin, Süper Lig yolundaki en ciddi rakiplerinin Göztepe ve Sivasspor olduğunu söyledi.

Erkan Zengin, sezonun ikinci bölümüne hazırlandıkları Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kamp çalışmalarının çok güzel bir atmosferde devam ettiğini dile getiren 31 yaşındaki futbolcu, takımın transfer yasağına rağmen çok çalışarak, Süper Lig'e yükseleceğine inancının tam olduğunu belirtti.

Aldıkları ceza nedeniyle silinen 3 puanın kendilerini liderlikten ettiğini aktaran Erkan Zengin, "Ne olursa olsun inşallah hedefimize ulaşacağız. Oyuncu almayacağız, elimizdeki oyuncularla inşallah şampiyon olacağız. Ligdeki en ciddi rakiplerimiz olarak Göztepe ve Sivasspor'u görüyorum." dedi.

Eskişehirspor için taraftar desteğinin çok önemli olduğunun altını çizen Erkan, "Futbolcularımız seyircisiz oynayamıyor. Transfer yapamıyoruz, yeni stadımız ve onların gücüyle hedefimize doğru gidebiliriz. Taraftarımız olmazsa şampiyon olamayız. Hem stat hem seyircimiz bu yarışta bizim için çok önemli." ifadelerını kullandı.





- "Tarık'ın Galatasaray'da oynayamamasına şaşırdım"





Erkan Zengin, kız kardeşi ile evli olan takım arkadaşı Tarık Çamdal'ın, Eskişehirspor'a büyük güç kattığını ifade etti.

Tarık'ın, Eskişehirspor'da yeniden kendini bulduğunu savunan Erkan, şunları söyledi:

"O inanılmaz bir çocuk. Tarık'ın Galatasaray'da oynayamamasına şaşırdım. Bundan sonra inşallah ya Galatasaray'a döner ya da Eskişehirspor'da kalır. Eskişehirspor'un bundan sonra Tarık'ı bırakacağını düşünmüyorum. Henüz 25 yaşında, inşallah uzun yıllar futbol oynar. Galatasaray'da öz güveni düşmüştü, o yüzden oynayamadığını düşünüyorum. Tarık çok iyi bir futbolcu, bundan sonra da milli takıma da çok yararı olur diye düşünüyorum."





- "Herkes Burak ve Selçuk olmuyor"





Erkan Zengin, geçtiğimiz sezon formasını giydiği Trabzonspor'dan ayrılış sebebini ise "Trabzon'da kendimi futbola veremedim." sözleriyle açıkladı.

Trabzon'da futbolcuların üzerinde büyük bir taraftar baskısı olduğunu vurgulayan Erkan Zengin, "Bütün büyük takımlarda olur ama özellikle Trabzon'da insanlar o kadar çok futbolu seviyor ki çok odaklanmışlar, bu da futbolcuya ekstra bir baskı getiriyor. Bundan dolayı her zaman futbolcular maça çıkarken bir stres içinde. Bunu aşsalar Trabzonspor çok iyi yerlere gelecektir ama bunu bir türlü aşamıyorlar." sözlerine yer verdi.

Bordo-mavili taraftarların, Mustafa Yumlu ve Zeki Yavru gibi kendi futbolcularına daha fazla sahip çıkması gerektiğini kaydeden Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar Trabzonspor'un çocuğu, maça ayrı bir heyecanla çıkıyorlar. Onlar hata yaptığında, taraftar protesto ederse hiçbir şey olmaz. Bu bir örnek sadece. Yoksa inanılmaz futbolcular da geliyor. Anadolu kulüplerinin en iyi futbolcuları Trabzonspor'a transfer oluyor, orada niye yapamıyor? Bu baskıdan dolayı. Gece hayatı performansı düşürüyor derler ya orada o da yok. Trabzonspor'daki tek sorun baskı. Tamam Burak ile Selçuk Trabzonspor'da çok iyi işler başardı ama herkes Burak ve Selçuk olmuyor. Ersun hocanın futbol bilgisi ile Trabzonspor'un çok iyi işler yapması lazım. Belki yapacak da zaten ama önce baskıyı futbolculardan almaları gerekiyor."





- "Benim milli takımım Eskişehirspor"





Eskişehirspor'a, İsveç Milli Takımı'na seçilemeyeceğini bilerek transfer olduğunu hatırlatan deneyimli futbolcu, şöyle konuştu:



"Benim buraya transferimin milli takıma zarar vereceğini biliyordum. Bir alt lige indiğim, Eskişehirspor'a geldiğim için beni seçmeyeceklerini kadroya almayacaklarını söylediler. Bunu İsveç Milli Takımı'nın hocası ile de konuştum ama böyle bir karar aldılar. Bundan sonra benim milli takımım Eskişehirspor. Şu anda milli takımı düşünecek zamanım yok. Bütün zamanımı, her şeyimi Eskişehirspor'a verdim. Çağırırlar, çağırmazlar, şu an hiçbir şey umurumda değil. Üst lige çıkınca her yerde oynarım, sıkıntı yok."

Erkan Zengin, Manchester United ile başarılı bir sezon geçiren yakın dostu Zlatan Ibrahimovic'in, "50 yaşına kadar futbol oynarım." açıklaması ile ilgili olarak ise "Zlatan'ın gittiği her takım şampiyon oluyor ya da o gol kralı oluyor. İbo'yu fazla konuşmaya gerek yok. Öylesine demiştir, 50 değil ama 5 sene daha rahat oynar. Vücut yapısı çok fit." yorumunda bulundu.