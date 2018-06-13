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En değerli futbol kulübü Manchester United

- Forbes dergisinin araştırmasına göre 4,12 milyar dolar piyasa değerine sahip Manchester United, üst üste ikinci kez en değerli futbol kulübü oldu

En değerli futbol kulübü Manchester United


İSTANBUL (AA) - İngiltere'nin Manchester United Kulübü, en değerli futbol kulüpleri sıralamasında zirvede yer aldı.

Forbes dergisinin 2016-2017 sezonu gelirlerini hesaba katarak yaptığı araştırmaya göre yüzde 12'lik artışla 4,12 milyar dolar piyasa değerine ulaşan Manchester United, en değerli kulüpler sıralamasında art arda ikinci kez zirvenin sahibi oldu.

Manchester United'ı, 4,08 milyar dolar değere sahip İspanya temsilcisi Real Madrid takip etti. Diğer bir İspanya kulübü Barcelona ise 4,06 milyar dolar değeriyle üçüncü sıraya yerleşti.

İngiltere'den 6 temsilcinin yer aldığı 2016-2017 sezonunun en değerli 10 futbol kulübü listesi şöyle:

KulüpÜlkePiyasa değeri (dolar) 1Manchester United
İngiltere4,12 milyar 2Real Madrid İspanya4,08 milyar 3Barcelona
İspanya4,06 milyar 4Bayern Münih Almanya3,06 milyar 5Manchester Cityİngiltere2,47 milyar 6Arsenalİngiltere 2,23 milyar 7 Chelsea İngiltere 2,06 milyar 8Liverpool İngiltere 1,94 milyar 9Juventusİtalya1,47 milyar 10Tottenhamİngiltere 1,23 milyar



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ForbesFutbolManchester United
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