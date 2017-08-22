En fazla yerli golcü katkısı Trabzonspor'da

TRABZON (AA) - Süper Lig'de ilk 2 haftayı 4 puanla kapatan Trabzonspor'da, skor katkısı yerli oyunculardan geldi.

Ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yenen, ikinci haftasında ise deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililerde, 4 golü de yerli oyuncular ağlara gönderdi.

Bordo-mavili takımda golcü oyuncu Burak Yılmaz, Atiker Konyaspor maçında 2, Fenerbahçe maçında da 1 gol olmak üzere 3 gol kaydetti. Olcay Şahan da Fenerbahçe karşısında 1 gol attı.

Böylece Karadeniz ekibinde ilk 2 haftadaki 4 gol de yerli oyunculardan geldi.

En golcü yerliler

Ligde gollerde yabancı oyuncu damgası bulunurken yerli oyuncuların en fazla gol katkısı sağladığı takım Trabzonspor oldu.

18 takımdan 8'inde yerli oyuncu gol kaydedemezken, Trabzonspor 4 golle ilk sırada yer aldı. Bordo-mavilileri 2'şer golle Fenerbahçe, Galatasaray ve Atiker Konyaspor takip etti.

Ligde yabancısı gol atamayan tek takım da Trabzonspor olarak dikkati çekerken, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Demir Grup Sivasspor, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği ve Göztepe olmak üzere 8 takımda yerli oyuncu katkısı olmadı.

İlk iki haftada 57 golün 16'sı yerli, 41'i ise yabancı oyunculardan gelirken gol krallığında ilk sırada 3'er golle Burak Yılmaz ve Gomis yer aldı.