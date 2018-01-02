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"En iyi oyunumuzu ortaya koyacağız"

- Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Altuğ: "Aldığımız galibiyetler, hem Türkiye Kupası'na katılmak hem de play-off iddiamızı sürdürmek için çok değerliydi" - "Fenerbahçe Doğuş ve Eskişehir Basket karşısında en iyi oyunumuzu ortaya koyacağız"


SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Akgün Altuğ, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde aldıkları son 3 galibiyetin önemine değinerek, ilk yarının son iki haftasında Fenerbahçe Doğuş ve Eskişehir Basket ile yapacakları maçlarda da iyi oyunlarını sürdürmek istediklerini belirtti.

Altuğ, geride kalan hafta Pınar Karşıyaka'yı 90-78 mağlup ettikleri maçta verdikleri destekle takıma güç katan taraftarlara teşekkür etti.

Ülke basketbolunun önemli takımlarından Pınar Karşıyaka'yı yenerek ligdeki galibiyet sayılarını 8'e çıkardıklarını anlatan Altuğ, Türkiye Kupası hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını aktardı.

Yakaladıkları galibiyet serisini sürdürmek istediklerini vurgulayan Altuğ, şunları kaydetti:

"Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank ve Pınar Karşıyaka karşısında aldığımız galibiyetler, hem Türkiye Kupası'na katılmak hem de play-off iddiamızı sürdürmek için çok değerliydi. Pınar Karşıyaka da bu ligin tecrübeli ve köklü ekiplerinden. Bizim için çok güzel bir galibiyet oldu. Üst sıralara yükselişimizi sürdürdük. Şimdi iki zorlu mücadeleyle ligin ilk yarısını noktalayacağız. Fenerbahçe Doğuş ve Eskişehir Basket karşısında en iyi oyunumuzu ortaya koyacağız."

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