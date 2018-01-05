Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ekonomi dünya Eto Abdullah Keleş
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

"En iyi oyunumuzu sahaya yansıtacağız"

- Sakarya Büyükşehir Belediyespor Basın Sözcüsü Şenkardeş: "(Fenerbahçe Doğuş maçı) Bu zorlu mücadeleye İstanbul'da bulunan tüm Sakaryalıları davet ediyoruz"


SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Şenkardeş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Doğuş ile yapacakları maçta en iyi oyunu sahaya yansıtmak istediklerini belirtti.

Ligde üst üste Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank ve Pınar Karşıyaka maçlarını galibiyetle tamamlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, hafta boyunca Fenerbahçe Doğuş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp basın sözcüsü Erdal Şenkardeş, yaptığı açıklamada, takımın formunun iyi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya Büyükşehir Belediyespor 8 galibiyetle ligin 5. sırasında yer alıyor. Üç haftalık bir galibiyet serisi yakaladık. Bu hafta ise Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olan Fenerbahçe Doğuş'a konuk olacağız. Ortaya koyduğumuz performans herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Maçlarımızı binlerce basketbolsever takip ediyor. Evet, Fenerbahçe zor bir rakip ancak en iyi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Bu zorlu mücadeleye İstanbul'da bulunan tüm Sakaryalıları davet ediyoruz."

Fenerbahçe Doğuş-Sakarya Büyükşehir Belediyespor mücadelesi, 7 Ocak Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe DoğuşSakarya Büyükşehir Belediyespor KulübüTahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5