



SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basın Sözcüsü Erdal Şenkardeş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Doğuş ile yapacakları maçta en iyi oyunu sahaya yansıtmak istediklerini belirtti.

Ligde üst üste Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank ve Pınar Karşıyaka maçlarını galibiyetle tamamlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, hafta boyunca Fenerbahçe Doğuş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp basın sözcüsü Erdal Şenkardeş, yaptığı açıklamada, takımın formunun iyi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya Büyükşehir Belediyespor 8 galibiyetle ligin 5. sırasında yer alıyor. Üç haftalık bir galibiyet serisi yakaladık. Bu hafta ise Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olan Fenerbahçe Doğuş'a konuk olacağız. Ortaya koyduğumuz performans herkes tarafından takdirle karşılanıyor. Maçlarımızı binlerce basketbolsever takip ediyor. Evet, Fenerbahçe zor bir rakip ancak en iyi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Bu zorlu mücadeleye İstanbul'da bulunan tüm Sakaryalıları davet ediyoruz."

Fenerbahçe Doğuş-Sakarya Büyükşehir Belediyespor mücadelesi, 7 Ocak Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.