"En kötü" Gaziantepspor





GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 7 maçtan puansız ayrılan Gaziantepspor, son 27 sezonun en verimsiz ilk 16 hafta performansını gösterdi.

Süper Lig'de 1990-91 sezonundan bu yana kesintisiz olarak görev yapan Gaziantep temsilcisi, geride kalan haftalar itibariyle taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Sezona kadrosunda önemli değişiklikler yaparak başlayan Gaziantep ekibi, ligin 9. haftasında Osmanlıspor'u 3-1 yendikten sonra çıktığı maçlarda puan alamadı. Aytemiz Alanyaspor (4-3), Atiker Konyaspor (3-0), Kardemir Karabükspor (2-0), Akhisar Belediyespor (2-1), Galatasaray (3-1), Çaykur Rizespor (2-1) ve son olarak Beşiktaş'a (1-0) yenilen Gaziantepspor, 11 puanda kaldı.

Puan cetvelinde 17. sıraya gerileyerek düşme potasındaki takımlardan birisi haline gelen kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'de boy gösterdiği 27 sezonda kötü bir tablo ortaya koydu. Gaziantepspor, ligdeki ilk 16 haftalar baz alındığında bu sezon en kötü performansını ortaya koydu.

Gaziantepspor'un 27 sezonluk performansı şöyle:





Sezon puan attığı gol yediği gol puan cetvelindeki konum 1990-19911818 25 13 1991-199219 17 20 9 1992-1993 15 16 30 12 1993-1994 18 30 31 10 1994-1995 16 17 25 14 1995-1996 21 19 16 8 1996-1997 29 19 14 6 1997-1998 16 19 26

13

1998-1999 23 23 21 10 1999-2000 25 23 12 2 2000-2001 29 30 20 5 2001-2002 28 24 16 4 2002-2003 30 30 19 5 2003-2004 26 22 207 2004-2005 21 24 24 8 2005-2006 21 22 25 9 2006-2007 17 17 25 14 2007-2008 18 20 23 12 2008-2009 25 23 21 8 2009-2010 21 20 19 11 2010-2011 23 14 14 8 2011-2012 15 12 16 15 2012-2013 17 14 23 15 2013-2014 20 22 31 11 2014-2015 211821102015-2016 2217 23 9 2016-2017 11 15 27 17