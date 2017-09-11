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Enes Ünal, La Liga'da ilk golünü attı

- Villarreal: 3 - Real Betis: 1 - Villarreal'de 69. dakikada oyuna giren Enes Ünal, La Liga'daki ilk golünü attı

Enes Ünal, La Liga'da ilk golünü attı


MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Villarreal sahasında Real Betis'i 3-1 yenerken, oyuna sonradan giren Enes Ünal yeni takımındaki ilk golünü attı.

Konuk ekip 11. dakikada Sergio Leon'un attığı golle 1-0 öne geçti. Villarreal 32. dakikada Carlos Bacca ile skoru eşitlerken, ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda daha atak olan ev sahibi takım, 61. dakikada Samuel Castillejo'nun golüyle öne geçti: 2-1

Villarreal'de 69. dakikada Bacca'nın yerine oyuna giren milli futbolcu Enes Ünal, 77. dakikada takıma adına farkı ikiye çıkaran golü attı. Alvaro'nun asistinde kaleci Adan ile karşı karşıya kalan Enes, topu ağlara göndererek La Liga'daki ilk golünü kaydetti: 3-1

Mücadelede başka gol olmayınca Villarreal, ligdeki ilk galibiyetini 3-1'lik skorla elde etti.

Villarreal, 3 puanla 13. sıraya çıkarken, Real Betis de aynı puanla 14. sırada yer aldı.

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