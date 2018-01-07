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Enes Ünal'ın golü Villarreal'e yetmedi

- La Liga'nın 18. haftasında Deportivo La Coruna karşısında Enes Ünal'ın golüyle öne geçen Villarreal, son dakikalarda yediği golle galibiyeti kaçırdı

Enes Ünal'ın golü Villarreal'e yetmedi


MADRİD (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında Villarreal, sahasında Deportivo La Coruna ile 1-1 berabere kaldı.

El Madrigal Stadı'nda oynanan karşılaşmada Villarreal, ligin son sıralarında yer alan Deportivo La Coruna'yı konuk etti.

Enes Ünal'ın Villarreal'e tekrar döndükten sonra ilk 11'de sahaya çıktığı maçta, Deportivo La Coruna'da oynayan Emre Çolak ise yedekler arasında yer aldı.

Mücadelenin 30. dakikasında Carlos Bacca'nın pasında topla buluşan Enes Ünal, Villarreal'i 1-0 öne geçiren golü atarken, ilk yarının sonucunu da belirledi.

Emre Çolak'ın 59. dakikada dahil olduğu karşılaşmada Deportivo La Coruna, 84. dakikada Florin Andone'nin golüyle beraberliği yakaladı. Kalan sürede başka gol olmayınca, maç 1-1 berabere sona erdi.

Bu skorla puanını 28 yapan Villarreal, Real Betis'e 5-3 yenilen Sevilla'yı geçerek beşinci sıraya yükselme şansını kaçırdı.

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Deportivo La CorunaEmre ÇolakEnes ÜnalFutbolİspanyaLa LigaVillarreal
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