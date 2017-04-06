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Enesli Twente, bir puanı son anda kurtardı

- Twente, konuk ettiği PSV ile 2-2 berabere kaldı - Karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden milli futbolcu Enes Ünal, son 6 maçta 5. kez fileleri havalandırdı

Enesli Twente, bir puanı son anda kurtardı


İSTANBUL (AA) - Hollanda Birinci Futbol Ligi'ndeki (Eredivisie) 29. hafta karşılaşmasında Twente, konuk ettiği PSV ile 2-2 berabere kaldı.

De Grolsch Veste Stadı'nda oynanan ve Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yönettiği maçta Twente, milli futbolcu Enes Ünal'ın 7. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. PSV, Jürgen Locadia'nın 17. dakikada fileleri havalandırmasıyla skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

Konuk takım, 51. dakikada Hector Moreno'nun golüyle 2-1 öne geçti. Uzun süre geride götürdüğü mücadelede Twente, Bersant Celina'nın 90+2. dakikada attığı golle beraberliği sağladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Enes, Twente formasıyla çıktığı son 6 maçta 5. golünü kaydetti.

Bu sonuçla 4 maç sonra puan kaybeden PSV, puanını 65'e çıkararak haftayı 3. sırada tamamladı. Ligdeki 9. beraberliğini yaşayan Twente ise 42 puanla 7. sırada yer aldı.

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