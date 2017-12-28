Engelli haltercilerin gözü Avrupa Şampiyonası'nda





ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Meksika'da düzenlenen Bedensel Engelliler Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya kazanan milli sporcular Faruk Öztürk ile Soner Coşkun, 2018 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Başkent Mexico City'de 29 Kasım-4 Aralık'ta düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'na katılan Antalya Denge Gençlik ve Spor Kulübünün engelli sporcuları Faruk Öztürk ile Soner Coşkun, Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

Şampiyonada 107 kiloda mücadele eden Faruk Öztürk, kaldırdığı 180 kiloyla rekor kırıp şampiyon oldu, 49 kiloda yarışan Soner Coşkun da 92 kiloyla dünya üçüncülüğünü elde etti.

Madalyalı sporcular, 2018 Avrupa Şampiyonası'na antrenörleri Ekrem Celil ve Mustafa Otun yönetiminde hazırlanıyor.





- Öztürk: "Artık büyüklerde yarışacağım"





Milli sporcu Faruk Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise birinci sınıftayken teneffüste kendisini gören antrenör Ekrem Celil'in yönlendirmesiyle haltere başladığını söyledi.

İlk başlarda okuldaki sığınakta ders sıraları üzerinde antrenman yaptığını anlatan Öztürk, daha sonra antrenörünün aldığı halter sehpasıyla hazırlandığı Türkiye Şampiyonası'nda yaşının küçük olmasına rağmen büyükler kategorisinde dördüncü olduğunu bildirdi.

Faruk Öztürk, elde ettiği başarının ardından milli takım kampına seçildiğini, ilk katıldığı Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Avrupa Şampiyonası'ndan sonra 1,5 sene sürekli antrenman yaptık. Geçen sene Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduktan sonra Dünya Şampiyonası için milli takıma seçildim. Dünya Şampiyonası öncesi 4,5-5 aylık çalışmayla şampiyon oldum. Hedefim 2018 Avrupa Şampiyonası. Avrupa Şampiyonası'nda artık büyüklerde yarışacağım. Avrupa Şampiyonası'ndan da Türkiye'ye inşallah altın madalyayla döneceğim."





- Coşkun: "Türkiye'yi başarıyla temsil ettim"





Dünya üçüncüsü milli sporcu Soner Coşkun da "Gel seni sporcu yapalım." diyen bir arkadaşı sayesinde haltere başladığını, iki ay sonra katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduğunu anlattı.

Milli takım kamplarının ardından Dünya Şampiyonası'na katıldığını anlatan Soner, "Sekiz ayda dünya üçüncüsü olmayı başardım. Türkiye'yi başarıyla temsil ettim. Allah'ın izniyle madalyayla döndüm. İnşallah Avrupa Şampiyonası'ndan da madalyayla dönerim." şeklinde görüşlerini aktardı.





- Celil: "Destek olursa olimpiyat şampiyonu çıkar"





Antrenör Ekrem Celil ise okulların sığınaklarında başladıkları haltere, artık Antalya'nın 10 bin kişilik yeni spor salonunda devam ettiklerini söyledi.

İmkan verildiği için başarıların arttığını vurgulayan Celil, "Halter gitgide daha iyi yerlere gelecek. Ama daha fazla destek olunursa, buradan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon çıkacak. Hoca olarak biz çok destek verdik." diye konuştu.