Engelli sporcular dostluk maçında buluştu





İSTANBUL (AA) - Engelli çocuklardan oluşan Samyelispor ve Sultangazispor öğrencileri, dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Samyelispor'un ev sahipliğinde oynanan karşılaşmaya minik öğrenciler, sahaya "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" pankartıyla çıktı. Karşılaşmada Samyelispor, Sultangazispor'u 5-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Samyeli Özel Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demir, öğrencilerin bu karşılaşma için çok çalıştığını vurgulayarak, "Çocukların hem gelişimi hem sosyalleşmesi açısından bu tarz etkinlikler büyük rol oynuyor. Biz istiyoruz ki bu maçlar daha büyük organizasyonlara dönüşsün ve bir turnuva haline gelsin. Onun için gerekli tüm çalışmaları başlattık. Yeni rakiplerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



