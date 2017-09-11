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Erciyes Cup, 13 Eylül'de başlayacak

KAYSERİ (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenecek Erciyes Cup Turnuvası, 13 Eylül'de başlayacak.Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde 13-15 Eylül'de gerçekleşecek...

Erciyes Cup, 13 Eylül'de başlayacak

KAYSERİ (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenecek Erciyes Cup Turnuvası, 13 Eylül'de başlayacak.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde 13-15 Eylül'de gerçekleşecek Erciyes Cup'ta, Abdullah Gül Üniversitesi, Fenerbahçe, Adana ASKİ, İstanbul Üniversitesi, Bornova Becker ve Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü takımları mücadele edecek.

Kulüp sportif direktörü Ahmet Bozbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvadaki tüm maçların ücretsiz izlenebileceğini söyledi.

Erciyes Cup'un turnuvaya katılan takımlar için lig öncesi önemli test olacağını aktaran Bozbey, "Takımların son kez eksikliklerini görebilmeleri açısından Erciyes Cup önem arz ediyor. Maçlara tüm basketbolseverleri bekliyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül ÜniversitesiBasketbolErciyes Cup
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