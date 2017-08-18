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Erdoğan'dan Nakkaş'a kutlama

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Masterler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücüyü kutladı

Erdoğan'dan Nakkaş'a kutlama

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Masterler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli yüzücü Ahmet Nakkaş'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Macaristan'da düzenlenen şampiyonada altın madalya kazanan Nakkaş'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

Nakkaş, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından Budapeşte'de düzenlenen Dünya Masterler Şampiyonası'nda, erkekler 100 metre serbestte şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya ulaşmıştı.

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Ahmet Nakkaş
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