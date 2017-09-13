ANKARA (AA) - Halkbank Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Eren Bülbül Uluslararası Voleybol Turnuvası'nın ilk gün maçları tamamlandı.

Halkbank Spor Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşında teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül adına organize edilen turnuvaya, Efeler Ligi'nden Halkbank ve Maliye Piyango ile İran'ın Saipa VC ve Shrdari Verami takımları katıldı.

TVF Başkent Salonu'ndaki organizasyonun ilk gününde Saipa VC, Maliye Piyango'yu, Halkbank da Shrdari Verami'yi 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

Turnuvada yarın saat 14.00'te Halkbank-Saipa VC, saat 16.00'da ise Maliye Piyango-Shrdari Verami maçları yapılacak.