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Eren Bülbül Uluslararası Voleybol Turnuvası

- Halkbank Spor Kulübü, ev sahipliğini yaptığı turnuvada 1. oldu

Eren Bülbül Uluslararası Voleybol Turnuvası


ANKARA (AA) - Halkbank Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Eren Bülbül Uluslararası Voleybol Turnuvası, 3. gün maçlarıyla tamamlandı. Halkbank, 6 puanla turnuvanın birincisi oldu.

Halkbank Spor Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşında teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül adına organize edilen turnuvanın son gününde Shrdari Verami, Saipa VC'yi 3-1, Halkbank da Maliye Piyango'yu 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından 6 puanlı Halkbank, aynı puandaki Saipa VC'yi averajla geçerek 1. olurken, Saipa VC ikinci, Maliye Piyango üçüncü, Shrdari Verami de dördüncü oldu.

Turnuvada en iyi orta oyuncu ödülünü Halkbank'tan Faik Samet Güneş, en iyi servis karşılayan oyuncu ödülünü Saipa VC'den Mojtaba Shaban, en iyi libero ödülünü Maliye Piyango'dan Murat Tokgöz, en iyi pasör ödülünü Maliye Piyango'dan Gjorgi Gjorgiev, en iyi smaçör ödülünü Halkbank'tan Fernando Hernandez Ramos, en iyi servis atan ödülünü ise aynı zamanda en değerli oyuncu (MVP) seçilen Halkbanklı Burutay Subaşı aldı.

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