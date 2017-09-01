Ergi Kırkın elemelerde ikinci turda

İSTANBUL (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın genç erkekler kategorisinde Ergi Kırkın, Garett Johns'u 2-1 yenerek elemelerde 2. tura çıktı.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvadaki genç erkekler ilk eleme turu mücadelesinde, milli tenisçi Ergi Kırkın ile ABD'li Garett Johns karşılaştı.
Ergi Kırkın, ilk seti 6-4 kaybetse de diğer setleri 6-3 ve 6-2'lik skorlarla üstün geçerek rakibini 2-1 yendi ve adını ikinci tura yazdırdı.
Milli tenisçi, elemelerin ikinci turunda İsviçreli Jakub Paul ile ana tabloya çıkma mücadelesi verecek.