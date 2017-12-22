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Ergi Kırkın finali göremedi

- Profesyonel kariyerinde ilk kez yarı finale yükselen milli tenisçi, ITF turnuvasında Rus Nedelko'ya 2-1 yenildi

Ergi Kırkın finali göremedi


İSTANBUL (AA) - Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvada milli tenisçi Ergi Kırkın, Rus rakibi Ivan Nedelko'ya 2-1 yenilerek elendi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen turnuvada, profesyonel kariyerinin ilk tekler yarı finaline çıkan Kırkın, Rus Ivan Nedelko ile karşılaştı.

18 yaşındaki Kırkın, bir numaralı seribaşı olarak mücadele eden Nedelko'ya 7-6, 2-6, 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Dünya gençler klasmanında 20'nciliğe kadar tırmanmayı başaran Ergi Kırkın, çiftler kategorisinde de Rus partneri Nikolay Vylegzhanin ile yarı final oynama başarısı gösterdi.


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