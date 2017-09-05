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Erkeklerde ilk yarı finalist Carreno Busta

- ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, tek erkeklerde 12 numaralı seribaşı İspanyol Carreno Busta, Arjantinli rakibi Schwartzman'ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi

Erkeklerde ilk yarı finalist Carreno Busta


İSTANBUL (AA) - Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta İspanyol Pablo Carreno Busta, Arjantinli Diego Schwartzman'ı 3-0 yenerek tek erkeklerde yarı finale kaldı.

ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının 9. gününde, 12 numaralı seribaşı Carreno Busta ile 29 numaralı seribaşı Schwartzman karşılaştı.

Bir saat 59 dakika süren maçta rakibini 6-4, 6-4 ve 6-2'lik skorlarla 3-0 mağlup eden Carreno Busta, tek erkeklerde adını yarı finale yazdıran ilk isim oldu.

Carreno Busta, ABD'li Sam Querrey ile Güney Afrikalı Kevin Anderson arasındaki maçın galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

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Anahtar Kelimeler:
ABD AçıkDiego SchwartzmanPablo Carreno BustaTenis
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