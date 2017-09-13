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Erman Kunter: Galatasaray'ın hedefleri, her yerde en yukarısı

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, sarı-kırmızılı kulübün tüm branşlarda zirveyi hedeflediğini belirterek, ULEB Avrupa Kupası ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde final oynamayı amaçladıklarını söyledi.

Erman Kunter: Galatasaray'ın hedefleri, her yerde en yukarısı

İSTANBUL - EMRAH OKTAY

Deneyimli başantrenör Erman Kunter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden yapılanmaya giden sarı-kırmızılı ekip ve Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda elenen A Milli Basketbol Takımı'nın performansını değerlendirdi.

Yeniden yapılanmaya giden Galatasaray Odeabank'ın hedeflerini anlatan Kunter, "Galatasaray'ın hedefleri, her yerde en yukarısı. Ligde ve Avrupa Kupası'nda ilk hedefimiz final oynamak. Oralara gelmek elbette zor. Karşımızda çok güçlü ve iyi takımlar ile çok ciddi bütçeler var." diye konuştu.

Sezon hazırlıklarına İtalya'nın Bormio kasabasında yaptıkları fiziksel çalışmayla başladıklarını belirten Erman Kunter, şunları kaydetti:

"Fiziksel olarak belli bir yol aldık. Artık yavaş yavaş ilerliyoruz. Ufak tefek sakatlık problemleri oldu. Hazırlık döneminin ilk başında ağır idman yapacağız ama ufak tefek sakatlıklarda oyuncuyu riske etmeme kararı almıştık. Hazırlık döneminde yaşanan sakatlıkların çok tehlikeli olduğunu ve oyuncunun bütün sezon performansını etkilediğini düşünüyorum. Fizik olarak hazırız. Fransa'da katılacağımız özel turnuvada bütün kartlarımızı açarak, takımın eksiğini göreceğiz. Bormio'da fiziksel çalışma yaptık. Son 2-3 gündür teknik, set ağırlıklı taktik çalışmalara başladık. Fransa kampında yaptığımız taktik çalışmaların sonucunu göreceğiz."

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası performansı

Ay-yıldızlı ekibin son 16 turunda elendiği Avrupa Şampiyonası'nı değerlendiren Erman Kunter, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın performansına vurgu yaptı.

Yeni kurulan milli takımı değerlendirmek için gelecek turnuvayı beklemek gerektiğini anlatan sarı-kırmızılı takımın başantrenörü, şöyle devam etti:

"Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finaller oynanıyor. Gönül isterdi ki bizim milli takımımız da çeyrek finale yükselsin. Yeni kurulmuş bir takımız. Bizim milli takımı analiz edebilmek için bir turnuvada daha görmemiz gerekiyor. Bundan sonraki turnuvada alacağımız netice, bizim için daha iyi bir gösterge olur. Bu Avrupa Şampiyonası'nda ilk 8'e giremedik. Bundan sonrakinde de giremezsek durumumuz iyi değil demektir."

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