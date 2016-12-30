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Ersan İlyasova'nın "double-double"ı yetmedi

- NBA'de oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Philadelphia 76ers'ın Utah Jazz'a 100-83 kaybettiği maçta 16 sayı ve 12 ribaunt üretti

Ersan İlyasova'nın


ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Ersan İlyasova, takımının Utah Jazz'a 100-83 yenildiği maçta 16 sayı,12 ribauntla "double-double" yaptı.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Utah Jazz, sahasında ligin son sırasındaki Philadelphia 76ers'ı 100-83 mağlup etti.

Ev sahibi Jazz'ı galibiyete, 21 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynayan George Hill, 20'şer sayı atan Gordon Hayward ve Rodney Hood taşıdı.

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, ürettiği 16 sayı ve 12 ribauntla iki istatistikte de 76ers'ın lideri oldu. Kenardan oyuna giren Nerlens Noel ve Dario Saric ise 14'er sayı kaydetti.


- Cavaliers, Celtics'i "Büyük 3'lü"süyle yendi


Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Cleveland Cavaliers ile Boston Celtics arasındaki maçtan, 124-118 ev sahibi Cavaliers galip ayrıldı.

Cavaliers'ın all-star oyuncuları LeBron James, Kyrie Irving ve Kevin Love, galibiyetin mimarları oldu. Irving 32 sayı, 12 asist, 5 ribaunt, 3 top çalma, Love 30 sayı, 15 ribaunt, James de 23 sayı, 11 asist, 8 ribaunt, 3 blokla "double-double"a imza attı.

Celtics'te Isaiah Thomas'ın 31 sayı, 9 asist ve Avery Bradley'nin 23 sayı, 4 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.


- Westbrook atıldı, Thunder kaybetti


Batı Konferansı'nın play-off yarışındaki ekipleri Memphis Grizzlies ile Oklahoma City Thunder arasındaki karşılaşmayı, 114-80 ev sahibi Grizzlies kazandı.

Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook, hakemlerle yaşadığı tartışma yüzünden 3. çeyreğin ortasında oyundan atıldığı maçı 21 sayı, 5 ribaunt ve 6 top kaybıyla bitirdi.

Grizzlies'te Marc Gasol 25 sayı, 8 ribaunt, 5 blok, Zach Randolph 21 sayı, 8 ribaunt ve Troy Daniels 22 sayıyla oynadı.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.


- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Miami Heat: 91-82

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 124-118

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 114-80

Phoenix Suns-Toronto Raptors: 99-91

Utah Jazz-Philadelphia 76ers: 100-83

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 89-101

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolErsan İlyasovaNBA
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