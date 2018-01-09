Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat Ordulu Sinan Tiryaki Zonguldak Limanı dünya Can Topsakal
Apple'a soruşturma
Apple'a soruşturma
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden

Ersan'dan 'double double'

NBA'de Atlanta Hawks forması giyen Ersan İlyasova, Los Angeles Clippers'a karşı 13 sayı ve 13 ribauntla "double double" yaptı.

Ersan'dan 'double double'

ANKARA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'ın Los Angeles Clippers'a 108-107 yenildiği maçta 13 sayı, 13 ribaunt üretti.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Los Angeles Clippers, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede, konuk ettiği Atlanta Hawks'u 108-107 yendi.

Clippers'ı galibiyete, 34 sayı atan Lou Williams ve 25 sayı, 18 ribaunt üreten DeAndre Jordan taşıdı.

Hawks'ta oynayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 13 sayı ve 13 ribauntla "double double" yaptı. Taurean Prince 20, Dennis Schröder de 18 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 109-96

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 113-114 (uzatmada)

Chicago Bulls-Houston Rockets: 107-116

Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 127-99

New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 112-109

Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 100-107

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 124-114

Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 108-107

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ersan İlyasovaNBASpor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5