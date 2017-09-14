Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Yaşar Cantemur Emre Batur
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

Ertuğrul Sağlam'ın istifası

- Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Gündüz: "İstifa kararını medyadan öğrendik"

Ertuğrul Sağlam'ın istifası


MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un kulüp basın sözcüsü Erdal Gündüz, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifa kararını medyadan öğrendiklerini, konuyla ilgili yönetim kurulunun toplanacağını söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde Sağlam'ın istifa ettiğine ilişkin haberler duyduklarını ifade etti.

Bunun üzerine Sağlam'ı telefonla aradıklarını ancak henüz ulaşamadıklarını belirten Gündüz, "Başkanımız şu an İstanbul'dan Malatya'ya geçiyor. Konuyla ilgili yönetim kurulumuz toplanıp, açıklama yapacak." diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Erdal GündüzEvkur Yeni MalatyasporFutbolIstifaSüper Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5