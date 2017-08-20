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Erzincan'da yangın

- Kemaliye ilçesine bağlı Harmankaya köyünde çıkan yangında, 11 ev kullanılmaz hale geldi - Kemaliye Belediye Başkanı Haznedar: - "Evi yanan vatandaşlarımız köyde bulunan komşuları ile boş evlere yerleştirildi. İtfaiye ekiplerimiz ise soğutma ve hasar tespit çalışmalarına devam etmektedir"

Erzincan'da yangın

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde çıkan yangında, 11 ev hasar gördü.
Harmankaya köyünde kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yakınlardaki ev ile ahırlara sıçradı.
Köylülerin müdahalesine rağmen söndürülemeyen yangın, Kemaliye, İliç ve Divriği belediyeleri itfaiye araçları ile Erzincan Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Yangında, 11 ev ile altlarındaki ahır kullanılamaz hale geldi.
Söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri dumandan hafif şekilde etkilendi.
Kemaliye Kaymakam Vekili İliç Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Kemaliye Belediye Başkanı Mustafa Haznedar ile Erzincan İl Afet Acil Durum Müdür Vekili Kadir Çelik olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kemaliye Belediye Başkanı Haznedar, incelemeler sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının tamamen kontrol altına alındığını söyledi.
Evi yanan vatandaşların boş evlere yerleştirildiğini belirten Haznedar, "Evi yanan vatandaşlarımız komşuların evleri ile köyde bulunan boş evlere yerleştirildi. Yangın sonrası soğutma ve hasar tespit çalışmalarımız devam edecek." dedi.

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YangınKemaliyeHarmankaya KöyüErzincan
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