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Erzincan'a atletizm ve badminton odaklı lise

- Badminton ve atletizm temalı spor lisesi, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren Erzincan'da eğitime başlayacak

Erzincan'a atletizm ve badminton odaklı lise


ANKARA (AA) - Erzincan Spor Lisesi, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında badminton ve atletizm temalı eğitim verecek.

Türkiye'deki spor liselerinin "tematik" hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Türkiye Badminton ve Atletizm Federasyonlarından yapılan açıklamaya göre, Erzincan Spor Lisesi'nde atletizm ve badminton branşlarına ağırlık verilecek.

Erzincan Spor Lisesi'ne, yeni eğitim öğretim yılında 60 öğrenci alınacak. Müracaatlar, 23 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. Federasyonlar, söz konusu liseye gerekli malzeme desteğinde bulunacak.

Türkiye'deki "tematik spor lisesi" ilk olarak voleybol branşında açılmıştı.


- "Tematik spor liselerini önemsiyoruz"


Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, tematik spor liseleri konusunu önemsediklerini belirterek, "Bu okul, atletizmin tüm branşlarının yapıldığı bir merkez olacak ve tesisleşerek Türkiye'de örnek bir çalışma yapacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik ise Erzincan'ın badminton açısından önemine dikkati çekti. Özmekik, Avrupa şampiyonu genç badmintoncular Bengisu Erçetin ve Zehra Erdem'in de Erzincanlı olduğuna işaret ederek, "Erzincan, hem Türk badmintonunun altyapısına sporcu veren ve hem de olimpiyatlara sporcu hazırlayan bir kentimiz." değerlendirmesinde bulundu.


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