Erzurum'a yeni organizasyon

ANKARA (AA) - Erzurum, 18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu müsabakalarına gelecek yıl ev sahipliği yapacak.
Dünya Üniversiteler Kış Oyunları (Universiade 2011) ve Avrupa Gençlik Olimpik Kış Oyunları (EYOF 2017) organizasyonlarını gerçekleştiren Erzurum, buz hokeyinde de uluslararası bir şampiyonanın ev sahipliğini üstlenecek.
Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) kongresinde alınan kararla, 18 Yaş Altı Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu müsabakaları, 2018 yılında 26 Mart-1 Nisan tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştirilecek.
Türkiye, Belçika, Meksika, İsrail, Bulgaristan ve Tayvan, Erzurum'daki 3 bin kişilik Buz Hokeyi Salonu'nda karşılaşacak.