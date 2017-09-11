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Erzurum'da 20 bin çocuk sporla tanıştı

- Erzurum'da, GHSİM'ne bağlı yaz sporu okullarında 20 bin öğrenci yaz ve kış sporlarında eğitim gördü

Erzurum'da 20 bin çocuk sporla tanıştı


ERZURUM (AA) - Erzurum'da yaz tatili boyunca Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne (GHSİM) bağlı ücretsiz yaz spor okullarında 20 bin öğrenciye, yaz ve kış sporlarında kurs verildi.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, yaptığı yazılı açıklamada, yaz tatili boyunca 28 spor branşında 20 bin çocuğa spor yaptırarak, çocukların zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağladıklarını belirtti.

Ücretsiz spor kursları sayesinde minik çocukların ve gençlerin internet bağımlısı olmadan gönüllerince spor yaparak, kendilerine yeni çevre ve arkadaş edinme şansı elde ettiklerini aktaran Taşkesenligil, şu ifadeleri kullandı:

"20 bin dolayında çocuğumuz ve gencimizin yaz tatillerini en iyi şekilde geçirmelerini sağladık. Çocuklarımız hem spor yaptı hem de eğlenceli anlar yaşadı. Bütün spor tesislerimizin yanı sıra buz salonlarımız gençlerimize hizmet verdi. Bütün tesislerimiz cıvıl cıvıl."

Yaz spor okullarında geleceğin yıldızlarını da keşfettiklerinin vurgulayan Taşkesenligil, şunları kaydetti:

"Gençlik faaliyetlerimizin yanı sıra sporda da çok başarılı bir kentiz. Nüfus yoğunluğuna bakıldığında Türkiye'nin spor ve gençlik faaliyetlerinde en başarılı şehirleri arasında yer alıyoruz. Amacımız Erzurum gençliğine en iyi şekilde hizmet sunmak, bunu başarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz."

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20 Bin çocukçocukErzurum Gençlik Hiztemleri Ve Spor İl MüdürlüğüYaz Tatili
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