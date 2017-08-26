Erzurum'da sürat pateni heyecanı

ERZURUM (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 95. yıl dönümü nedeniyle Erzurum'da düzenlediği sürat pateni yarışları başladı.

3000'lik Buz Hokeyi Salonu'nda yapılan Kısa Kulvar Sürat Pateni 30 Ağustos Zafer Kupası yarışlarına 109 sporcu katılıyor.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmayı 30 Ağustos Zafer Kupası adı altında düzenlediklerini belirterek, "Federasyon olarak her yıl Zafer Kupası adı altında yarışmalarımız oluyor. Bu yılda Erzurum'da bu etkinliğimizi yapıyoruz. Bu aynı zamanda federasyonumuzun müsabakalara açılış yarışması oldu. Yani tüm branşlarda ilk yarışmamızı yapıyoruz. Toplamda 3 ilimizden A, B ve C kategorilerinde 109 sporcu katılıyor. Güzel bir yarış oluyor ve hepimizin heyecanı büyük. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sporseverlerin de ilgiyle izlediği yarışlar, yarın sona erecek.



























