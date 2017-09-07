Eski 4 Eylül Stadyumu'nun yıkım çalışmalarına başlandı

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yıllarca müsabakalarını oynadığı Eski 4 Eylül Stadyumu'nda yıkım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Davut Gül, stadyumdaki yıkım çalışmalarını inceleyerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç ile yetkililerden bilgi aldı.

Yeni stadyumun yapılması karşılığında arazinin TOKİ'ye verildiğini ancak kamuoyunda bu alanın Sivas'a kazandırılması gerektiği dillendirilince Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatlarıyla bölgenin yeşil alan ve meydan yapılmasına karar verildiğini anımsatan Gül, alanda uygulanacak proje için fikir yarışması düzenleneceğini belirtti.

Uluslararası bir yarışmayla yurt içi ve yurt dışından mimarların hazırlayacağı projelerin Sivas halkının beğenisine sunulacağını ve kamuoyunun önünde bunların tartışacağını aktaran Gül, "En uygun görülen projeyi de inşallah uygulayacağız. Bu alanın Sivas'a kazandırılmasında başta Sayın Başbakanımız olmak üzere Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz ve vekillerimizin çok önemli katkıları oldu." ifadelerini kullandı.

Şehir merkezi içerisinde 150-200 milyon lira değerinde bir arazinin Sivas'a kazandırıldığına dikkati çeken Gül, "Bize örnek gösterilen illerin hiçbiri henüz TOKİ'den bu arazileri alabilmiş değiller. Sivas, TOKİ'nin elindeki bu kıymetli araziyi alan birinci il. Buraya karşılık da emsal başka bir yerden arazi vererek, TOKİ'nin ilimizdeki hizmetleri devam etmiş olacak." açıklamasında bulundu.



Muhabir: Serhat Zafer