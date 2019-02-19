Eski Bakan hayatını kaybetti

Merhum başbakanlardan Bülent Ecevit tarafından kurulan 56 ve 57'nci hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü (76), vefat etti. Geçen yaz kanser hastalığına yakalandığını duyuran Ünlü’nün tedavisi devam ediyordu. Ermenek-Güneyyurt’lu Fikret Ünlü’nün cenaze ile ilgili bilgi daha sonra açıklanacak.



Fikret Ünlü 10 Mart 1943 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Güneyyurt İlkokulu'nda tamamladı. 1963-1964 yılları arasında Ereğli İvriz İlköğretmen Okulu'nda okudu. 1967'de de Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Kayseri Mimar Sinan İlköğretim İlkokulu, Konya Maarif Koleji ve Dumlupınar Ortaokulunda öğretim üyeliği yaptı. Bunun yanında Konya Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile Bakan Müşavirliği'nde görevlerde bulundu.



Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Fikret Ünlü hayatını kaybetti. Ünlü vasiyeti üzerine Balgusan'da toprağa verileceği öğrenildi.