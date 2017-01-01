Eski Bisiklet Federasyonu Başkanı Tunçalp, vefat etti

ANKARA (AA) - Eski Bisiklet Federasyonu Başkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) üyesi Talat Tunçalp (101), vefat etti.
TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, Tunçalp'in cenazesi, yarın Şişli Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
1 Ekim 1915 tarihinde İstanbul'da doğan eski milli bisikletçi Tunçalp, 1936 Berlin ve 1948 Londra Olipiyatları'nda yarıştı.
Tunçalp, sporculuk yaşamını noktaladıktan sonra 1954-1968 yıllarında Bisiklet Federasyonu başkanlığı yaptı. Tunçalp, başkanlığı sırasında "Marmara Turu" adı altında koşulmaya başlayan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk düzenleyicisi oldu.
Talat Tunçalp'e geçen yıl üyesi olduğu TMOK tarafından onur ödülü verilmişti.
Öte yandan Bisiklet Federasyonunun internet sitesinden yayımlanan mesajda, Tunçalp'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilendi.