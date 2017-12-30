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Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Muhiddin Hacıbekir anıldı

İSTANBUL (AA) - Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Muhiddin Hacıbekir, vefatının 43. yıl dönümünde kabri başında anıldı.Edirnekapı Mezarlığı'nda, Fenerbahçeliler Derneğinin (FeDer) "Vefalı Taraftar" projesi kapsamında...

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Muhiddin Hacıbekir anıldı


İSTANBUL (AA) - Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Muhiddin Hacıbekir, vefatının 43. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Edirnekapı Mezarlığı'nda, Fenerbahçeliler Derneğinin (FeDer) "Vefalı Taraftar" projesi kapsamında organize ettiği anma törenine, Fenerbahçe Kadıköy Şubesi Başkanı İlyas Bulcay ile FeDer üyeleri katıldı.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sarı-lacivertli kulüp için yaptıklarının anlatıldığı anma töreni, okunan dualarla sona erdi.

Burada konuşan İlyas Bulcay, "Vefalı Taraftar" projesinin 2018 yılındaki takviminin hazır olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'nin şanlı tarihine geçmiş ve vefat etmiş kişileri kabri başında anmak, hayatta olanları ise yaşadıkları yerlerde ziyaret etmek kaydı ile unutulmadıklarını göstermeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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