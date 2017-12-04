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Eski milli futbolcular, görme engelliler için sahaya çıktı

- 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla eski milli futbolcular ile Görme Engelliler Milli Takımı, salon maçında bir araya geldi

Eski milli futbolcular, görme engelliler için sahaya çıktı


İSTANBUL (AA) - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla eski milli futbolcular ile Görme Engelliler Milli Takımı, salon maçında karşılaştı.

Bağcılar Belediyesinin ev sahipliği yaptığı 8. Uluslararası Barikat Film Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyon, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Görme Engelliler Milli Takımı ile oynanan maçta, eski milli futbolcular Bülent Korkmaz, Ergün Penbe, Ümit Davala, Uğur Boral ve Faruk Atalay yer aldı. Görme Engelliler Milli Takımı oyuncuları ile eski milli futbolcuların gözlerine siyah bant takarak yaptığı karşılaşma, içinde zil bulunan özel topla oynandı.

Etkinliği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal ve eski milli oyuncu Tümer Metin de takip etti.

Karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Tolunay Kafkas, böyle bir organizasyonun parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu tip organizasyonlara kendi alanım içinde duyarlı olmaya gayret ediyorum. Böyle günleri anmanın doğru ve gerekli olduğuna inanıyorum. Bu konuda her zaman üstümüze düşeni yapmaya hazırız." diye konuştu.


- Tümer Metin: "Her insanın hayatında yaşaması gereken bir zaman dilimi"


Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen eski milli futbolcu Tümer Metin, eski milli oyuncuların gözlerine siyah bant takarak Görme Engelliler Milli Takımı ile yaptıkları maça ilişkin "Her insanın hayatında yaşaması gereken bir zaman dilimi." ifadesini kullandı.

Geçen yıl benzer bir organizasyonda sahada yer aldığını aktaran Metin, "O göz bandını taktığınız anda, sahip olduğunuz her şeyin farkına varıyorsunuz. Onların da ne kadar güçlü, ne kadar dik ve hayata bambaşka bir gözle baktığına şahit oluyorsunuz. Çok önemli bir deneyim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan mutlu ve gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Galatasaraylı futbolcu Ergün Penbe de görme engellilere destek vermek amacıyla bu organizasyona katıldıklarını kaydederek, "Onların yaşantılarını bir nebze de olsun hissedelim diye buraya geldik. İnşallah onları mutlu ederiz." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray'ın eski oyuncusu ve yardımcı antrenörü Ümit Davala ise böyle bir organizasyonda yer almalarına imkan sağlayanlara teşekkür etti.

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