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Eski milli futbolcular hükümlülerle buluştu

- Türk futbolunun ünlü isimleri Oğuz Çetin, Ali Gültiken, Semih Yuvakuran, Hami Mandıralı ve Hasan Şaş, "Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor" projesi kapsamında tutuklu ve hükümlülerle bir araya geldi

Eski milli futbolcular hükümlülerle buluştu

ŞANLIURFA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen, "Futbolun Efsaneleri Genç Hükümlülerle Buluşuyor" projesi kapsamında, Türk futbolunun ünlü isimleri, Şanlıurfa'da hükümlü ve tutuklu gençlerle bir araya geldi.

Kente gelen Türk futbolunun unutulmaz isimleri Ali Gültiken, Semih Yuvakuran, Oğuz Çetin, Hasan Şaş ve Hami Mandıralı, Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerle buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Daire Başkanı Ramazan Okan, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alper Uğurer, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş ve ilgililerin katıldığı organizasyonda efsane futbolcular, düzenlenen panelde bilgi ve birikimlerini paylaştı.

Gültiken, Çetin, Yuvakuran, Mandıralı ve Şaş'tan oluşan takım, panelin ardından Ceza İnfaz Kurumu Spor Salonu'nda, hükümlü ve tutuklu gençlerle maç yaptı.

Eski milli futbolcular adına konuşan Ali Gültiken, projenin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şanlıurfa'da sizlerle bir arada olmaktan son derece mutlu olduk. Bu projeyi önemsiyoruz. Hükümlülerin bundan sonraki hayata adapte olabilmeleri için yapılan çalışmalara katkıda bulunabilmek için buradayız." dedi.

Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alper Uğurer, konuklara, günün anısına hükümlüler tarafından özel olarak hazırlanan plaketleri taktim etti.

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